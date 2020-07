Andrea di York, sempre più fuori dalla royal family: cancellato il sito ufficiale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come se non bastasse l’assenza dalle foto di nozze di sua figlia Beatrice, arriva un’altra prova inequivocabile che certifica l’allontamento del principe Andrea di York dalla royal family britannica: la cancellazione del suo sito ufficiale. Il terzogenito della regina Elisabetta, infatti, si è «dimesso» dai Windsor circa otto mesi fa, quando fu travolto dallo scandalo Epstein: «Mi scuso perché ho deluso tutti», disse alla BBC. Leggi su vanityfair

andrea_pecchia : #Coronavirus, il New York Times conferma la cancellazione dell'@atptour di #Washington. #UsOpen sempre più in bilic… - VanityFairIt : Le campane di Westminster Abbey, che hanno onorato pure i 60 anni di Andrea di York coinvolto nello scandalo Epstei… - infoitcultura : Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, il matrimonio segreto è super romantico e regale. Ma Andrea d? - ItaliaRai : Non perdete l'appuntamento quotidiano con le storie d'Italia de 'La Vita in Diretta Estate' con Marcello Masi e And… - FilippoCarmigna : Andrea di York: Buckingham Palace lo esclude dalle foto ufficiali -