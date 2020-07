Anche un'orgia nella caserma di Piacenza. Il gip: "Presenti due donne, forse escort" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non solo torture, spaccio, violenza. Dalle carte del gip di Piacenza emerge Anche un’orgia in caserma. In quella caserma che oggi è stata sequestrata n seguito all’arresto di alcuni carabinieri che ci lavoravano. Dall’ordinanza di custodia cautelare dell’operazione ‘Odysseus’, emerge l’orgia si sarebbe svolta nell’ufficio del Comandante, Marco Orlando.A parlarne sono due tra gli arrestati, Giuseppe Montella e Salvatore Cappellano “che commentano un episodio che aveva visto come protagonista un collega in onore del quale, forse in concomitanza con una ricorrenza, era stata organizzata una serata all’interno della caserma alla presenza di due donne, presumibilmente ... Leggi su huffingtonpost

Enrico_Liano : RT @HuffPostItalia: Anche un'orgia nella caserma di Piacenza. Il gip: 'Presenti due donne, forse escort' - Alessan23932244 : RT @HuffPostItalia: Anche un'orgia nella caserma di Piacenza. Il gip: 'Presenti due donne, forse escort' - aranciaverde : RT @HuffPostItalia: Anche un'orgia nella caserma di Piacenza. Il gip: 'Presenti due donne, forse escort' - HuffPostItalia : Anche un'orgia nella caserma di Piacenza. Il gip: 'Presenti due donne, forse escort' - _dailygirlfeet : RT @Insospettabili1: Se sei donna e bisex, la mia lei è pronta. Se hai voglia di divertirti insieme a lei o anche in tre, allora scrivici i… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche orgia Anche un'orgia nella caserma di Piacenza. Il gip: "Presenti due donne, forse escort" L'HuffPost Al tempo dell'isolamento era difficile amare. E ora forse anche di più

Milioni di persone, dopo aver sperimentato l'illusione di una libertà illimitata, si sono trovate improvvisamente costrette a vivere chiuse in casa, di solito con il marito o la moglie o qualche famig ...

Quali sono i cibi afrodisiaci? Ecco cosa dice la scienza

Ostriche, tartufo e peperoncino? La tradizione vuole che siano afrodisiaci, la scienza frena. Qualcosa di vero, però, nel rapporto tra cibo e passione c’è Uno dei lavori scientifici che, ormai tanti a ...

Milioni di persone, dopo aver sperimentato l'illusione di una libertà illimitata, si sono trovate improvvisamente costrette a vivere chiuse in casa, di solito con il marito o la moglie o qualche famig ...Ostriche, tartufo e peperoncino? La tradizione vuole che siano afrodisiaci, la scienza frena. Qualcosa di vero, però, nel rapporto tra cibo e passione c’è Uno dei lavori scientifici che, ormai tanti a ...