Anche le scarpe riciclate per Beatrice di York e il suo matrimonio (Foto)

Beatrice di York, una principessa diversa da tutte le altre, un matrimonio che tra il riciclo delle scarpe e le cose prestate è stato all'insegna della sostenibilità. Le poche Foto delle nozze di Edoardo e Beatrice svelano che Anche le scarpe indossate dalla sposa erano già state calzate, dalla stessa principessa. L'abito da sposa preso dal guardaroba della Regina Elisabetta II, una creazione Haute Couture di Norman Hartnell che ha subito qualche lieve modifica, le maniche a sbuffo in organza, ma sempre sotto la visione della nonna. Come vuole la tradizione c'è un gioiello reale che va prestato alla sposa e non poteva che essere la tiara delle nozze con il principe Filippo.

Anche le scarpe riciclate per Beatrice di York e il suo matrimonio (Foto)

Beatrice di York, una principessa diversa da tutte le altre, un matrimonio che tra il riciclo delle scarpe e le cose prestate è stato all’insegna della sostenibilità. Le poche foto delle nozze di ...

