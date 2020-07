Anche la Meloni contro Imagine di Lennon: “Canzone mondialista” – Video (Di mercoledì 22 luglio 2020) Anche Giorgia Meloni contro “Imagine” di John Lennon: “È l’inno all’omologazione mondialista”. Canzone criticata da destra già la settimana scorsa A Giorgia Meloni non piace “Imagine” di John Lennon.”Niente religioni, niente confini, è l’inno dell’omologazione mondialista. Io credo nell’indentità, senza di essa siamo solo consumatori tutti uguali delle multinazionali”. Queste le parole del presidente di Fratelli d’Italia a “In Onda” su La7. Ospite nella trasmissione di David Parenzo e Luca Telese, quest’ultimo ha ripreso le parole dell’eurodeputata e candidata alla regione Toscana per la Lega Nord ... Leggi su bloglive

zazoomblog : Anche la Meloni contro Imagine di Lennon: “Canzone mondialista” – Video - #Anche #Meloni #contro #Imagine - DoctorWho744 : RT @ZioKlint: Fate un esperimento. Provate ad immaginare una sinistra senza l''opposizione' di ciò che ritenga rappresentino Salvini e Melo… - pgmacchi : RT @Raffaella017: Mai avrei immaginato anche la #Meloni carezzevole con Conte... #polpetteavvelenate - salvatore1953 : @25O319 Forse prima, anche la Meloni si è venduta. È chiarissimo! - FDIProvinciaRM : RT @PierMarioPozzi: Ci ritroviamo, come ogni anno, per salutarci e brindare insieme per gli straordinari obiettivi raggiunti?? Sarà con noi… -