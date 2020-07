Ance “Su investimenti e burocrazia serve cambio di rotta” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Cambiare rotta a partire dal taglio della burocrazia e dagli incentivi agli investimenti. Sono le priorità del settore delle costruzioni, secondo il presidente di Ance, Gabriele Buia. Dopo l'accordo europeo sul Recovery Fund, Buia, in un'intervista all'Italpress, rilancia le proposte dell'Associazione per risolvere le difficoltà del settore. “Questo accordo – spiega – avrà un seguito e darà la capacità all'Italia di riprendersi, se le risorse saranno impiegate rapidamente e bene, altrimenti se continuiamo a seguire la solita strada italiana di non riuscire a utilizzare la spesa pubblica, faremo un ulteriore danno. Più volte abbiamo denunciato che il grande problema che ha questo Paese è che le leggi di bilancio, quando stanziano risorse, non ... Leggi su iltempo

