Amber Heard: la foto con Johnny Depp e Keith Richards dimostra che ha mentito, dicono gli avvocati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una foto che ritrae Amber Heard insieme a Johnny Depp, al chitarrista Keith Richards e alla sorella dell'attrice potrebbe rappresentare una prova dell'innocenza di Depp. Una foto di Amber Heard com Johnny Depp e il chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards è stata portata come prova nel corso del procedimento che vede i due ex coniugi l'uno contro l'altra come prova che la Heard avrebbe mentito sulle violenze subite da Depp. "Lei è d'accordo che non c'è nessuna ferita o livido sul suo volto in questa foto?" ha chiesto l'avvocato di ... Leggi su movieplayer

stanzaselvaggia : Se hai avuto una relazione tossica, nulla di quello che stai leggendo su Johnny Depp e Amber Heard riuscirà a stupirti. - zazoomblog : Amber Heard: la foto con Johnny Depp e Keith Richards dimostra che ha mentito dicono gli avvocati - #Amber #Heard:… - billsvodka : RT @bIacksIupin: comunque incredibile: johnny depp al processo continua a dimostrare di essere stato vittima della moglie e nessuno ne parl… - _imMartina : Ma esiste davvero gente che sta ancora difendendo e questa pazza psicopatica di Amber Heard con tanto di hashtag di… - moovchild : RT @bIacksIupin: comunque incredibile: johnny depp al processo continua a dimostrare di essere stato vittima della moglie e nessuno ne parl… -