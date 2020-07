Alvino: “Il Napoli non ha l’acqua alla gola, Koulibaly sarà venduto solo con offerte importanti” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Carlo Alvino in un intervento su Radio Kiss Kiss ha parlato delle strategie di mercato del Napoli in base alla cessione eventuale di Kalidou Koulibaly. Sappiamo che la bottega del Napoli è molto cara, ma devono essere fatte delle valutazioni. Koulibaly guadagna 15 milioni di euro lordi. È evidente che il giocatore stia bene qui, si è integrato straordinariamente ma se arriva un’offerta importante è giusto che venga presa in considerazione da lui e dal club. Il Napoli non ha l’acqua alla gola o le pezze al sedere, ha una situazione economica molto solida, tra le migliori in Italia e in Europa. L'articolo Alvino: “Il Napoli non ha l’acqua ... Leggi su ilnapolista

MondoNapoli : Alvino su Koulibaly: “Il Napoli non si farà prendere per la gola” - - napolista : Alvino: 'Giusto che siano considerate le offerte per Koulibaly' Il giornalista a Radio Kiss Kiss: 'È evidente che i… - Pasqual52244119 : @TolliVincenzo @kisskissnapoli @Carloalvino Secondo Alvino l'affare si fara nel 2040. Per tele date arrivera un vag… - Saschaamazzini4 : RT @SalernoEditrice: Su @Treccani Gualberto Alvino scrive di #Pasolini, il sestante di Antonio Tricomi ?? - Treccani : RT @SalernoEditrice: Su @Treccani Gualberto Alvino scrive di #Pasolini, il sestante di Antonio Tricomi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino “Il Coronavirus: 100 medici morti, ecco le storie dalla 'Spoon River' dei camici bianchi Affaritaliani.it