Alvino: "Giua, ma quanto è scarso! Speriamo lasci perdere l'arbitraggio per dedicarsi ad altro"

Carlo Alvino, giornalista, ha scritto un post sui social per commentare il ko di Parma: "In una partita da overdose di miorilassanti il signor Giua è stato capace di fare il protagonista con una doppietta.

Carlo Alvino, giornalista, ha scritto un post sui social per commentare il ko di Parma: "In una partita da overdose di miorilassanti il signor Giua è stato capace di fare il protagonista con una doppi ...

