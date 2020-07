Alpinista morto dopo aver raggiunto la vetta del Dom (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alpinista morto dopo una caduta da diversi metri che gli è stata fatale. Il compagno è sopravvissuto per miracolo, ma è in gravissimi condizioni. La montagna è senza dubbio una delle più ambite mete che esistono. Forse appena appena meno famosa delle spiagge, sono i boschi freschi ed i cucuzzoli degli altipiani quelli che più … L'articolo Alpinista morto dopo aver raggiunto la vetta del Dom proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

pietrodn : RT @Ricky0193: Riposa in pace Stefano, ti ricorderò con quel bel sorriso che avevi sempre stampato in volto. - Ricky0193 : Riposa in pace Stefano, ti ricorderò con quel bel sorriso che avevi sempre stampato in volto. -

Ultime Notizie dalla rete : Alpinista morto Incidenti montagna: alpinista 27enne muore su Alpi svizzere Agenzia ANSA In vetta al Cervino a soli 11 anni. Ma l'impresa divide: "Troppo pericoloso"

Lo scozzese Jules Molyneaux ha completato la scalata di 4.478 metri. Il padre: "Il giorno in cui siamo saliti eravamo 10 e una persona è morta". Alpinisti e guide divisi sull'impresa A soli 11 anni è ...

Incidenti montagna: alpinista 27enne muore su Alpi svizzere

(ANSA) - AOSTA, 22 LUG - Un giovane alpinista svizzero di 27 anni è morto oggi sul Dom des Mischabel, nel cantone elvetico del Vallese, dopo una caduta di diversi metri. Il suo compagno di cordata, un ...

Lo scozzese Jules Molyneaux ha completato la scalata di 4.478 metri. Il padre: "Il giorno in cui siamo saliti eravamo 10 e una persona è morta". Alpinisti e guide divisi sull'impresa A soli 11 anni è ...(ANSA) - AOSTA, 22 LUG - Un giovane alpinista svizzero di 27 anni è morto oggi sul Dom des Mischabel, nel cantone elvetico del Vallese, dopo una caduta di diversi metri. Il suo compagno di cordata, un ...