Allerta Meteo in Italia, improvvisi temporali: le Regioni a rischio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Notizia certificata e riportata da IlMeteo.it. E' arrivato l'anticiclone africano e con esso anche il bel tempo ma soprattutto il caldo, quello vero! Tuttavia, il trend di questa estate, sembra rimanere ancora sotto il segno dei temporali in quanto anche nelle prossime ore l'Italia non riuscirà a godere di un'assoluta stabilità atmosferica. Come accaduto nelle precedenti 24 ore infatti, ecco che tra il pomeriggio e la sera ci attendiamo lo sviluppo di pericolosi focolai temporaleschi pronti a colpire con il loro carico di rovesci e locali grandinate alcuni angoli del Paese. Insomma, non dovremo fare i conti solo con il caldo opprimente ma anche con insidiosi fenomeni temporaleschi.Vediamo dunque dove colpiranno nelle prossime ore e ... Leggi su howtodofor

DPCgov : ??#AllertaGIALLA per rischio temporali, martedì #22luglio, su settori di Piemonte, Lombardia e Veneto. ?? L'allerta… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA domani, mercoledì #15luglio, su alcuni settori di Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per… - monica603277441 : RT @AdryWebber: Meteo, allerta gialla su #Torino e il #Piemonte: sono in arrivo nuovi temporali Tanto per cambiare... Orto e giardino dist… - macrovba : RT @quotidianopiem: Meteo, mercoledì allerta gialla su Torinese e Cuneese - AdryWebber : Meteo, allerta gialla su #Torino e il #Piemonte: sono in arrivo nuovi temporali Tanto per cambiare... Orto e giard… -