Allerta Meteo Estofex, temporali al Nord Italia: attenzione a nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forte vento (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allerta Meteo – Mentre sul resto d’Italia splende il sole, al Nord inizieranno a farsi sentire i primi temporali in attesa della più forte ondata di maltempo prevista tra venerdì 24 e sabato 25 luglio. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per il Massiccio Centrale verso l’arco alpino e il Nord Italia principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e in misura minore, forti raffiche di vento. Livello 1 per i Pirenei, Romania e parti della Russia principalmente per nubifragi. Gli avvisi si intendono ... Leggi su meteoweb.eu

