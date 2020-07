Allerta Meteo Emilia Romagna: in arrivo forti temporali, grandine e forti raffiche di vento (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per il pomeriggio di oggi sono previsti temporali anche di forte intensita’ sulle aree della bassa collina Emiliana occidentale e sulla pianura Emiliana centrale (dunque, da Piacenza a Bologna), ma anche su quella orientale (Ferrara, Ravenna e Bologna) e sulla costa ferrarese, con associate raffiche di vento e possibili grandinate. L’Allerta e’ della Protezione civile dell’Emilia-Romagna e scatta da mezzogiorno di oggi in avanti: i fenomeni di maltempo tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera-notte, ma anche domani si prevedono rovesci temporaleschi localmente forti a partire dalla seconda parte della giornata, che interesseranno i settori appenninici occidentali (da Piacenza a Modena) ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #allertaGIALLA domani, mercoledì #15luglio, su alcuni settori di Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per… - Nutizieri : Allerta meteo, in arrivo forti temporali e grandine - Nutizieri : Allerta meteo, forti temporali in arrivo fino a domani - rep_bologna : Allerta meteo, forti temporali in arrivo fino a domani [aggiornamento delle 12:33] - VarazzeMeteo : #AVVISO_METEO_UV_Varazze: livello attuale alto alle 7/22/2020 12:29:50 PM Servizio allerta a cura Varazze Meteo Live -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Allerta meteo, forti temporali in arrivo fino a domani La Repubblica Allerta meteo, forti temporali in arrivo fino a domani

L'allerta è della Protezione civile dell'Emilia-Romagna e scatta da mezzogiorno di oggi in avanti: i fenomeni di maltempo tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera-notte, ma anche domani si ...

ALLERTA METEO, TEMPORALI NEL POMERIGGIO E SERA DI OGGI

MILANO – Allerta meteo della protezione civile regionale per l’arrivo di temporali forti – codice giallo – sulla fascia prealpina della Lombardia a partire dalle 12 di oggi, mercoledì 22 luglio, e per ...

L'allerta è della Protezione civile dell'Emilia-Romagna e scatta da mezzogiorno di oggi in avanti: i fenomeni di maltempo tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera-notte, ma anche domani si ...MILANO – Allerta meteo della protezione civile regionale per l’arrivo di temporali forti – codice giallo – sulla fascia prealpina della Lombardia a partire dalle 12 di oggi, mercoledì 22 luglio, e per ...