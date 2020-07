Allerta alimentare, ritirata dal mercato la farina di un noto produttore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allerta alimentare, ritirata dal mercato la farina di un noto produttore italiano per il rischio di aflatossine. Cosa fare se l’abbiamo comprata Allerta alimentare, è arrivato un nuovo avviso dal Ministero della salute attraverso il proprio portale. Nello specifico parliamo del ritiro di un lotto di farina a base di castagna richiamata dagli scaffali dei … L'articolo Allerta alimentare, ritirata dal mercato la farina di un noto produttore proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Questa settimana le allerte alimentari sono state diverse e l’ultima in ordine cronologico è quella che riguarda un noto marchio di farine speciali. L’allerta arriva direttamente dal sito del ...

Contaminazione da aflatossine, farina ritirata dal mercato: l’avviso del Ministero della Salute

Nuovo avviso di ritiro dal mercato di prodotti alimentari lanciato oggi dal Ministero della salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari ...

