Alle 10 e 25 del 2 agosto 1980 il tempo si è fermato e non è più ripartito (Di mercoledì 22 luglio 2020) di Simona Cantelmi* Il 2 agosto 1980 non ero ancora nata. Ma è come se avessi visto tutto con i miei occhi. Macerie, e polvere, tanta polvere, che entra nelle narici delle persone accorse in stazione ... Leggi su globalist

luigidimaio : Nel ricordo di chi non c’è più, oggi la Camera ha dato il via libera all'istituzione della Giornata in memoria dell… - matteosalvinimi : Mentre il governo blocca la sperimentazione del Taser e pensa di cancellare i Decreti sicurezza che danno più tutel… - CatalfoNunzia : Rifinanziamento della cassa integrazione, incentivi per le nuove assunzioni e potenziamento del fondo nuove compete… - Tg3web : Il Governo è impegnato sul nuovo decreto anti-crisi, atteso a inizio agosto. Dei 25 miliardi totali, circa 10 andra… - la_vancy : RT @chilhavistorai3: Maria Chindamo, legale della famiglia: “Auto fece da vedetta e la seguì prima dell’agguato”. La mattina del 6 maggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle del Caos autostrade, Benveduti: “Liguria resiliente alle avversità, si batterà contro l’inadeguatezza del Governo” IVG.it Silvio Berlusconi smonta Matteo Renzi: "Partito unico? Fantapolitica". E sul M5s: "Partito dell'odio"

"Giuseppe Conte è stato bravo nella trattativa Ue Ma i 5 Stelle restano il partito dell'odio". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un'intervista al direttore Michele Brambilla su Il Gi ...

SPETTACOLI - Presentata la nuova stagione 2020-2021 del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, il calendario

Anche noi, come Campese- Eduardo, affrontiamo questo tempo di crisi con un sentimento che corrisponde alle aspettative più alte del teatro, convocando gli spettatori in un luogo magico che vuole ...

"Giuseppe Conte è stato bravo nella trattativa Ue Ma i 5 Stelle restano il partito dell'odio". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un'intervista al direttore Michele Brambilla su Il Gi ...Anche noi, come Campese- Eduardo, affrontiamo questo tempo di crisi con un sentimento che corrisponde alle aspettative più alte del teatro, convocando gli spettatori in un luogo magico che vuole ...