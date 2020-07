Allarme farina contaminata: noto marchio italiano ritirato dal mercato per aflatossine [MARCHIO & LOTTO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un LOTTO di nota farina italiana. Si tratta di FARINE MAGICHE MIX A BASE DI farina DI CASTAGNE, MARCHIO Lo Conte, prodotto nello stabilimento di IPAFOOD di Ariano Irpino. Il prodotto in questione è stato richiamato per rischio chimico. Il LOTTO di produzione coinvolto è il n° 19298, con data di scadenza o termine minimo di conservazione indicato in 31-10-2020. Il LOTTO ritirato è risultato contenere un altro quantitativo di aflatossine, dunque l’avviso del ministero è quello di non consumare e restituire al punto vendita per il rimborso o la sostituzione.L'articolo Allarme farina ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Allarme farina Allarme farina contaminata: noto marchio italiano ritirato dal mercato per aflatossine [MARCHIO & LOTTO] Meteo Web Renato Farina, schiaffo alla sinistra: "Anche Ezio Mauro è stufo del politicamente corretto"

Il linguaggio politicamente corretto, con regole invisibili ma penetranti come l'umidità nelle ossa del vocabolario, è stato inventato - ricorda Ezio Mauro - nelle università americane per fini molto ...

Il linguaggio politicamente corretto, con regole invisibili ma penetranti come l'umidità nelle ossa del vocabolario, è stato inventato - ricorda Ezio Mauro - nelle università americane per fini molto ...