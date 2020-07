Alitalia sui tavoli di Merkel-Macron Per il vettore spunta l'alleanza Ue (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nel giorno successivo all'ok nella sofferta trattativa su Recovery Fund, spuntano le alleanze europee per Alitalia. Prima ancora di pensare a un accordo con Delta sul lungo raggio, il piano industriale che sta prendendo forma tra via XX Settembre e Bruxelles, mette sul tavolo accordi commerciali e joint venture sul medio raggio, che si stima sia il primo segmento a ripartire nella fase post-Covid. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

