Alfa Romeo | ritorno importante nella gamma?

Si dice che la gamma di Alfa Romeo dopo la fusione tra Fiat Chrysler e PSA potrebbe essere arricchita con numerosi nuovi modelli. In particolare si parla di una sorpresa che potrebbe essere annunciata nel corso del prossimo anno. Qualcuno ipotizza il ritorno di Giulietta che entro fine anno dirà addio. Altri invece pensano all'annuncio di un SUV di grandi dimensiono, ipotesi che in effetti potrebbe avere un senso. Altri ancora invece ritengono si possa trattare del ritorno di un'ammiraglia Alfetta o di una entry Level MiTo. Queste ultime due ipotesi però al momento sembrano al quanto improbabili.

FRANCOFORTE, 22 luglio (Reuters) - La procura di Francoforte ha detto che sono in corso perquisizioni nell’ambito di un’indagine per frode internazionale relativa ai dispositivi illegali di manipolazi ...Alfa Romeo, Jeep e Iveco. L'ipotesi è che su alcuni modelli sarebbero statti installati dispositivi non conformi alla regolamentazione europea, per cui le emissioni inquinanti sarebbero superiori a ...