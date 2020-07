Alex Zanardi, l’intervista al figlio Niccolò: “Papà sta meglio, ci sono segnali incoraggianti” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Papà sta bene, grazie. Insomma un pochino meglio. I medici ci hanno spiegato nei dettagli tutto il percorso che dovrà seguire. Ci danno molte notizie e per fortuna positive. Ma la migliore è che oggi siamo già qui, per la riabilitazione, ed è passato soltanto un mese, un mese esatto dall’incidente. Non è più in pericolo di vita, ed è già molto, ma ha davanti a sé un percorso ancora lunghissimo, e lo sappiamo, siamo preparati”. Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato delle condizioni di suo padre, il campione degli sport paralimpici protagonista suo malgrado di un gravissimo incidente nei pressi di Siena che lo ha costretto a lottare tra la vita e la morte. ... Leggi su sportface

