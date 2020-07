Alex Zanardi, il figlio Niccolò: “Papà ce la farà, ne sono sicuro, io e mamma gli parliamo tutti i giorni” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Papà ce la farà, ne sono sicuro, io e mamma gli parliamo”. Dopo alcune settimane di silenzio, Niccolò Zanardi torna a raccontare pubblicamente di papà Alex, appena dimesso dal Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena per iniziare una lunga riabilitazione in un centro specialistico di Lecco. Alex Zanardi dopo l’incidente accadutogli il 19 giugno 2020, è rimasto un mese in ospedale, prima in terapia intensiva in condizioni gravissime, poi via via migliorate, accompagnato dal silenzio dei familiari. “Sente la nostra presenza ed è importante – ha rivelato Niccolò al Corriere della Sera -. Io e mia madre facciano i turni tutti i giorni, trecento chilometri al ... Leggi su ilfattoquotidiano

