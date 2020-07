Alex Zanardi, il figlio Niccolò: “Gli parliamo, diamo stimoli affettivi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quando Alex Zanardi, alla guida della sua handbike, si è scontrato frontalmente contro un camion uscendone in condizioni disperate, moltissimi hanno pensato che il destino fosse arrivato per saldare i conti con il campione immortale di Castel Maggiore. Oggi, a poco più di un mese di distanza, il figlio Niccolò parla delle condizioni del padre, e di un recupero lento ma che fa sperare che anche questa volta il pilota possa uscire dall’incubo. La riabilitazione di Alex Zanardi: lenta ma positiva Al momento Alex Zanardi è stato trasferito a Villa Beretta, centro di riabilitazione che si sta occupando del suo lento ingresso in una fase di coscienza. Al suo fianco, tutti i giorni, ci sono il figlio Niccolò e ... Leggi su thesocialpost

