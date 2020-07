Alex Zanardi è «cosciente a momenti». Il figlio Niccolò: «Ce la farà: quell’uomo ha un’energia incredibile» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tre operazioni chirurgiche, un mese in coma farmacologico in ospedale, senza contare di tutto quello che Alex Zanardi ha dovuto affrontare prima dell’incidente del 19 giugno in hanbike in provincia di Siena. Di sfide l’ex pilota ha quasi abituato i suoi fan, ma stavolta le curve davanti a lui sono parecchie e complicate. Sarà un percorso lungo quello che lo aspetta nel centro di riabilitazione di Villa Beretta a Lecco, dove è arrivato in condizioni incoraggianti, sorprendenti a ripensare quanto grave fosse la sua situazione subito dopo la prima operazione al policlinico di Siena. «cosciente a momenti» Negli ultimi giorni i medici senesi avevano cominciato a sospendere la sedazione, fino alla sospensione. Zanardi è quindi sempre più vicino a un ... Leggi su open.online

