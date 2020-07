Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino foto inedite dal set: «Un parco giochi hot mai mostrato finora» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Se ne parla ormai da settimane ma finora nessuna prova tangibile era giunta a sostegno del presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: non si può dire lo stesso oggi, almeno stando alle indiscrezioni di Chi che pubblica le foto inedite delle due vittime del gossip. Si parla di feeling innegabile e retroscena curiosi, il tutto nell’ambito del set fotografico realizzato proprio per la rivista in occasione de L’Isola dei Famosi 2017. Edizione in cui il ballerino fu promosso quale inviato dall’Honduras accanto alla Marcuzzi, padrona di casa in studio. Leggi anche >> Alessia Marcuzzi marito furioso, gli amici lo chiamano per prenderlo in giro: la famiglia nega il ... Leggi su urbanpost

