Alcoa, firmato l’accordo sull’energia: la grande fabbrica del Sulcis può ripartire (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tariffe concorrenziali per 10 anni: intesa tra Mise, Enel e gli svizzeri di SiderAlloys, che hanno rilevato l’impianto dell’alluminio. I 600 operai saranno riassorbiti dopo 10 anni di battaglie Leggi su lastampa

