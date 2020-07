Alberto Zangrillo sbotta in tv: «Riprendete a vivere! Il Comitato Tecnico Scientifico dica la verità» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Atmosfera incandescente a “In Onda” su La7. Alberto Zangrillo, il primario del San Raffaele di Milano, ha perso la pazienza con il conduttore David Parenzo a proposito degli ultimi dati della pandemia di Coronavirus in Italia. Si parlava dei numeri bassi di questi giorni e Zangrillo ha sbottato in diretta tv: «Dall’inizio cerco di dire quello che osservo e inizio ad averne le palle piene. È evidente quello che accade: se oggi in Lombardia abbiamo un morto dichiarato per Coronavirus, vuol dire che non sta succedendo nulla. Punto. Poi possiamo costruire tutte le favole che volete». leggi anche l’articolo —> Zangrillo contro lo stato di emergenza: «E’ un mese che non si muore più di covid-19. Basta ... Leggi su urbanpost

