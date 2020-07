Alberto Zangrillo ne ha le palle piene di COVID-19 (Di mercoledì 22 luglio 2020) In questo spezzone della trasmissione In Onda possiamo ammirare il medico del San Raffaele Alberto Zangrillo che spiega che l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 è finita: “Qua stiamo polarizzando il confronto, esordisce Zangrillo, io non faccio parte del Comitato Tecnico Scientifico ma mi aspetto che il CTS dica la verità agli italiani, il che vuol dire ‘uscite tranquillamente, riprendete a vivere, andate al ristorante, andate in banca, andate in vacanza, se andate in un locale chiuso mettete la mascherina ma continuate a vivere più di prima perché altrimenti la società non parte e alla fine Conte, se ci sarà dovrà andare a chiederne ottocento di miliardi”. E poi, rivolto ai conduttori: “Se pensate di mettermi contro qualcuno, avete sbagliato. Io sono ... Leggi su nextquotidiano

ilTaverniere : RT @Open_gol: Alberto Zangrillo sbotta in tv: «Riprendete a vivere, io dico quello che vedo e ne ho le palle piene» – Video - StefaniaFalone : RT @neXtquotidiano: Alberto #Zangrillo ne ha le palle piene di COVID-19 'riprendete a vivere, andate al ristorante, andate in banca...' (… - RobertoRenga : RT @neXtquotidiano: Alberto #Zangrillo ne ha le palle piene di COVID-19 'riprendete a vivere, andate al ristorante, andate in banca...' (… - VittorioFerram1 : RT @Libero_official: 'Sembra dispiaciuto se i morti sono pochi'. Vittorio #Sgarbi sfodera Alberto #Zangrillo contro il 'vanesio' Walter #Ri… - MaffiMiki : @GiambaLibero Il professor Alberto Zangrillo è primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e… -