Alberto Urso, infortunio al braccio: fan preoccupati per il cantante di Amici (Di mercoledì 22 luglio 2020) Brutto infortunio per Alberto Urso. Il vincitore della 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi è apparso questa mattina sui social con il braccio fasciato. Quanto accaduto al cantante siciliano ha subito preoccupato i fan, che stanno chiedendo con insistenza delle spiegazioni. A pubblicare la foto che ritrae Alberto con il braccio fasciato è … L'articolo Alberto Urso, infortunio al braccio: fan preoccupati per il cantante di Amici proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

fioridizuccaa : ma alberto urso che ha fatto al braccio - DONNABBR : @SkyTG24 Alberto Urso, classe 1997, è uno degli artisti più amati dal pubblico del Bel paese. Ma seriamente? Mai s… - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Buon compleanno Alberto Urso: le sue canzoni più famose - Fprime86 : RT @SkyTG24: Buon compleanno Alberto Urso: le sue canzoni più famose - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Buon compleanno Alberto Urso: le sue canzoni più famose -

Sarà un compleanno un po’ sfortunato per Alberto Urso. Il ragazzo, vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, compirà infatti domani – giovedì 23 luglio – 23 anni.

