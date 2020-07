Alberto Urso con il braccio fasciato su Instagram (foto) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alberto Urso, nelle scorse ore, ha postato, sui propri social ufficiali, una foto con il braccio fasciato (in mezzo ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, conduttori, assieme a Belen, di 'Tu si que vales, oggi, negli studi di Roma, per registrare le nuove puntate della prossima edizione in partenza in autunno). Il cantante, vincitore di 'Amici', ha avuto un piccolo incidente a poche ore dal suo ventitreesimo compleanno. Gaia Gozzi friendzona Alberto Urso (video) Alberto Urso con il braccio fasciato su Instagram (foto) 22 luglio 2020 16:24. Leggi su blogo

