Alatri | minorenni terribili sorpresi a svaligiare una casa | acciuffati e denunciati dai carabinieri

minorenni terribili finiscono nella rete dei carabinieri e rimediano una denuncia per furto in abitazione: si tratta di due giovanissimi del posto, un 17enne e un 16enne, rispettivamente di nazionalità italiana ed albanese. I due sono stati sorpresi nella serata di ieri mentre erano appena riusciti ad entrare in una casa e ad accaparrare un bottino di circa 300 euro in contanti. I fatti: due minorenni denunciati per furto in abitazione Nella tarda serata di ieri un cittadino, che notava dei giovani nelle vicinanze di un'abitazione, di proprietà di una 63 enne del luogo, allertava la centrale operativa della Compagnia di Alatri che faceva intervenire sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile. I militari, prontamente ...

