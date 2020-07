Afghanistan, talebani uccisi da una ragazzina. Ecco la storia di Qamar (Di mercoledì 22 luglio 2020) I talebani arrivano a casa di Qamar e uccidono i suoi genitori. Lei assiste alla scena e imbraccia il kalashnikov del padre. Poi spara. E’ una storia di coraggio e forza quella di Qamar Gul. Una storia che si potrebbe benissimo veder rappresentata in qualche scena di un film, ma che non ci si aspetterebbe … L'articolo Afghanistan, talebani uccisi da una ragazzina. Ecco la storia di Qamar proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Afghanistan, la vendetta di Qamar Gul: a 16 anni spara ai talebani che le hanno ucciso i genitori #Afghanistan… - Corriere : I talebani le uccidono i genitori, lei a soli 16 anni li vendica - Corriere : I talebani le uccidono i genitori, lei a soli 16 anni li vendica - MattBest__ : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, la vendetta di Qamar Gul: a 16 anni spara ai talebani che le hanno ucciso i genitori #Afghanistan https:… - rosatoeu : Afghanistan, la vendetta di Qamar Gul: a 16 anni spara ai talebani che le hanno ucciso i genitori. -

In Afghanistan, una ragazzina è diventata di recente una vera e propria eroina per avere impugnato le armi e colpito a morte dei Talebani che le avevano poco prima ucciso i genitori. L'adolescente si ...I talebani le uccidono i genitori, lei li vendica assassinando due dei miliziani responsabili dell’omicidio: la vicenda, che ha visto protagonista una 16enne, Qamar Gul, è accaduta in Afghanistan, all ...