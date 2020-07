Afghanistan, adolescente vendica i genitori uccisi dai talebani (Di mercoledì 22 luglio 2020) In Afghanistan un’adolescente ha vendicato i suoi genitori uccisi dai talebani. Il suo nome è Qamar Gul ed è diventata simbolo della Resistenza. Un simbolo di resistenza, nonostante la giovane età. Stiamo parlando della storia che ha colpito l’Afghanistan che vede coinvolta Qamar Gul, adolescente tra i 14 ed i 16 anni, che ha vendicato … L'articolo Afghanistan, adolescente vendica i genitori uccisi dai talebani proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

