Affondo di De Luca: "Milano non si ferma, Bergamo non si ferma. Poi si sono fermati a contare i morti" (Di mercoledì 22 luglio 2020) “In Campania abbiamo preso decisioni in anticipo di 20 giorni rispetto ad altre regioni. Quando noi chiudevamo, altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti, non centinaia”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che nel pomeriggio ha visitato l’ospedale di Sapri (Salerno).“Solo nella provincia di Bergamo - ha aggiunto De Luca - hanno avuto 2mila morti nelle residenze per anziani, in tutta la Campania 14. Se Codogno fosse stata in Campania non ... Leggi su huffingtonpost

