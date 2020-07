Addio di Quagliariello, Romani e Berutti. Tre fedelissimi lasciano Berlusconi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Forza Italia perde pezzi in Parlamento. E sono pezzi grossi. Tre senatori stanno formalizzando proprio in queste ore l’Addio al gruppo azzurro per formare una mini-componente nel misto: Gaetano Quagliariello, Paolo Romani e Massimo Vittorio Berutti. La componente a Palazzo Madama si chiamerà “Idea e Cambiamo”.“Idea” è il movimento con cui si è presentato alle scorse elezioni Quagliariello, unico eletto nel collegio uninominale dell’Aquila, poi confluito nel gruppo forzista. Mentre “Cambiamo!” è il movimento fondato dal governatore ligure Giovanni Toti, di cui tutti e tre i senatori hanno firmato nel settembre scorso lo statuto.Salvo ripensamenti dell’ultimo istante – sempre possibili in politica – ... Leggi su huffingtonpost

