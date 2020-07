Achille Lauro, una richiesta davvero particolare: lei ha accettato? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questo articolo Achille Lauro, una richiesta davvero particolare: lei ha accettato? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Achille Lauro è uno dei cantanti del momento. Possibile collaborazione con una big per lui? Le voci farebbero pensare a questo. Achille Lauro è senza alcun dubbio uno dei cantanti più amati e seguiti del momento, visto il modo in cui conquista e attira le nuove generazioni. L’artista ha già annunciato l’uscita di un suo … Leggi su youmovies

IlContiAndrea : #ARaccontareCominciaTu sebbene non fosse in palinsesto su #RaiTre, tornerà in primavera e si concentrerà sui cantan… - Open_gol : Momento, momento, momento... - CrescenzoFilo : RT @IlContiAndrea: #MassimilianoPani a Il Messaggero: '#Mina vuole una canzone da #Vasco e #AchilleLauro' Achille Lauro risponde subito: '… - caro2_carol : RT @IlContiAndrea: #MassimilianoPani a Il Messaggero: '#Mina vuole una canzone da #Vasco e #AchilleLauro' Achille Lauro risponde subito: '… - ntiquantistico : Achille Lauro alla stregua di Guccini. -