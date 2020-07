Accordo Iccrea Banca e Carabinieri Lazio per promuovere la legalità (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Iccrea Banca e il Comando Legione Carabinieri “Lazio” hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, di durata triennale, che disciplina l'attività di collaborazione tra l'Arma e la Banca nell'ambito della Regione Lazio.Presenti presso la Caserma “Giacomo Acqua” di Piazza del Popolo, il Generale Marco Minicucci, Comandante della Legione, e Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.Il documento prevede la promozione di iniziative di carattere etico e sociale in favore dei dipendenti di Iccrea Banca e delle BCC aderenti al Gruppo Iccrea operative all'interno della ... Leggi su iltempo

Italpress : Accordo Iccrea Banca-Carabinieri Lazio per promuovere la Legalità - fortunatigianni : RT @alemessina69: Accordo tra @gruppoiccrea, con 136 #bcc - storia di #mutualismo e #cooperazione applicate alla #finanza - e @blackrock. P… - alemessina69 : Accordo tra @gruppoiccrea, con 136 #bcc - storia di #mutualismo e #cooperazione applicate alla #finanza - e… - AdvisorWorld_it : Iccrea - Blackrock: Siglato accordo di collaborazione - - Lucatt_ : RT @gruppoiccrea: il Gruppo #Iccrea sigla un accordo con @blackrockIT per accrescere i servizi di investimento per i clienti delle 136 #BCC… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Iccrea Accordo Iccrea Banca e Carabinieri Lazio per promuovere la legalità LiberoQuotidiano.it Accordo Iccrea Banca e Carabinieri Lazio per promuovere la legalità

ROMA (ITALPRESS) – Iccrea Banca e il Comando Legione Carabinieri “Lazio” hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa, di durata triennale, che disciplina l’attività di collaborazione tra l’Arma e la ...

Accordo Iccrea Banca-Carabinieri Lazio per promuovere la Legalità

ROMA (ITALPRESS) - Iccrea Banca e il Comando Legione Carabinieri "Lazio" hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, di durata triennale, che disciplina l'attività di collaborazione tra l'Arma e la ban ...

ROMA (ITALPRESS) – Iccrea Banca e il Comando Legione Carabinieri “Lazio” hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa, di durata triennale, che disciplina l’attività di collaborazione tra l’Arma e la ...ROMA (ITALPRESS) - Iccrea Banca e il Comando Legione Carabinieri "Lazio" hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, di durata triennale, che disciplina l'attività di collaborazione tra l'Arma e la ban ...