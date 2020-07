Abetone estate 2020: impianti e rifugi aperti. Con lo stagionale seggiovie e telecabine gratis (Di mercoledì 22 luglio 2020) E' partita alla grande la stagione estiva all'Abetone, con tante persone che hanno scelto la montagna pistoiese con la sua natura, il fresco, gli spazi aperti e una grande scelta di attività all'aria aperta: escursioni, gite ai rifugi e le due ruote in tutte le forme, dalle e-bike (biciclette elettriche a pedalata assistita), alla Mtb fino ai percorsi di discesa del Gravity Park Leggi su firenzepost

FirenzePost : Abetone estate 2020: impianti e rifugi aperti. Con lo stagionale seggiovie e telecabine gratis - tdg_trekking : RT @Abetonemultipas: ??Impianti gratuiti per i titolari di stagionale 2019/2020 ??Un invito a conoscere #Abetone in veste estiva Qui tutti g… - Abetonemultipas : ??Impianti gratuiti per i titolari di stagionale 2019/2020 ??Un invito a conoscere #Abetone in veste estiva Qui tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Abetone estate Abetone estate 2020: impianti e rifugi aperti. Con lo stagionale seggiovie e telecabine gratis Firenze Post Abetone estate 2020: impianti e rifugi aperti. Con lo stagionale seggiovie e telecabine gratis

ABETONE – E’ partita alla grande la stagione estiva all ... Per i titolari di Stagionale Multipass 2019/2020 l’accesso a questi impianti sarà gratuito per tutta l’estate. Un motivo in più, per gli ...

Domani Fiera d’estate con ben 50 operatori

ABETONE Domani la Fiera d’estate arriva nel centro di Abetone. Torna l’appuntamento organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Abetone di Confcommercio: dalle 8.30 alle 19.30 50 operatori fra prod ...

ABETONE – E’ partita alla grande la stagione estiva all ... Per i titolari di Stagionale Multipass 2019/2020 l’accesso a questi impianti sarà gratuito per tutta l’estate. Un motivo in più, per gli ...ABETONE Domani la Fiera d’estate arriva nel centro di Abetone. Torna l’appuntamento organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Abetone di Confcommercio: dalle 8.30 alle 19.30 50 operatori fra prod ...