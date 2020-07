“Abbiamo Rapito La Donna che Ami” e gli Chiedono 150mila Euro: 49enne si Uccide (Di mercoledì 22 luglio 2020) Arrestati un uomo e una Donna per istigazione al suicidio, dopo aver estorto denaro all’uomo che ha finito per impiccarsi. Avrebbero estorto grosse somme di denaro e spinto al suicidio un uomo, si tratta di una coppia di Santo Stefano di Camastra nel Messinese. Finiscono ai domiciliari così Gabriel A. di 26 anni e la compagna di 24 Grazia Maria D.M., la vittima caduta in mano al loro piano era stata trovata senza vita per auto-impiccagione nella sua abitazione il 15 febbraio. A quanto è emerso delle indagini da parte dei carabinieri i due avevano totalmente manipolato la vittima, un 49enne padrino del figlio dei due giovani, spogliandolo così da tutti i suoi averi. Si erano impegnati nel fargli credere che la Donna di cui era innamorato, sorella del 26enne coinvolto fosse stata rapita da dei ... Leggi su youreduaction

