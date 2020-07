A Positano i pani del mondo. E lo chef Nunzio Spagnuolo lancia la baguette con tartare di tonno e ‘nduja (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il pane rappresenta da sempre in tutto il mondo un complemento indispensabile per ogni pasto, soprattutto a pranzo sottoforma di involucro-contenitore di carni, formaggi, verdure, etc. Perciò lo chef Nunzio Spagnuolo, patron delle cucine del ristorante “Rada” di Positano, che quest’anno sarà aperto anche a pranzo in versione “beach”, ha dedicato una sezione del nuovo menù ai world breads, ovvero i pani del mondo. Così baguette, hamburger e sandwich vengono farciti con pesce pregiato, tartare di tonno, formaggi locali: l’involucro, ovvero il pane, funge da attrattiva che spinge i commensali del ristorante, provenienti da tutto il mondo, a ... Leggi su ildenaro

