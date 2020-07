A Genova 500 ore di telefonate per vincere l'isolamento (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Questo post è a cura di Sergio Casali - Comunità di Sant’Egidio, Responsabile progetto “Give teens a chance”)Vista da quassù, dalla collina che domina il porto e il ponente genovese, la città sembra lontana. Ascoltata da quassù anche l’espressione “distanziamento sociale” assume un significato diverso: “isolati – ci dice sprezzante una ragazza – qui lo eravamo ben prima del coronavirus”. E forse è vero: non solo perché “qui” è il Cep – Centro di edilizia popolare – l’unità urbanistica Ca’ Nuova, il quartiere in cui da anni si concentrano le situazioni di più acuto disagio socioeconomico di Genova.Ma anche perché questo isolamento non è solo geografico – ben ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Al via lo stress test sul #ponteGenova: saliti tutti e 56 i tir sull'impalcato per un totale complessivo di 2.500 t… - HuffPostItalia : A Genova 500 ore di telefonate per vincere l'isolamento - DIMARTINOLUCIA3 : RT @Esercito: Siamo pronti per il disinnesco della bomba da 500 libbre ANM-64 risalente al 2º Conflitto Mondiale. L’intervento sarà effettu… - vinierm : RT @Webuild_Group: #Genova: ripartono i lavori del Nodo ferroviario. Oltre 5.500 persone di #Webuild e filiera all'opera tra nodo, #PonteGe… - lapierpierina : RT @Webuild_Group: .@pietrosalini: “Ci mettiamo all’opera sul Nodo ferroviario di #Genova con stessa determinazione con cui abbiamo portato… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova 500 A Genova 500 ore di telefonate per vincere l'isolamento L'HuffPost Ponte di Genova, inaugurazione il 3 agosto

Il ponte Genova San Giorgio - questo il nome ufficiale del viadotto che sostituisce il ponte Morandi - sarà inaugurato il prossimo 3 agosto. Lo ha rivelato il sindaco Marco Bucci ...

Nodo ferroviario di Genova, Toti: «Bene riavvio cantiere, ora ripartenza di altre opere per rendere competitivo il paese»

Genova. «Non era scontato arrivare qua, ed è bello veder ripartire questo traforo con una squadra che abbiamo già imparato a conoscere in occasione della ricostruzione del ponte di Genova. Dobbiamo pe ...

Il ponte Genova San Giorgio - questo il nome ufficiale del viadotto che sostituisce il ponte Morandi - sarà inaugurato il prossimo 3 agosto. Lo ha rivelato il sindaco Marco Bucci ...Genova. «Non era scontato arrivare qua, ed è bello veder ripartire questo traforo con una squadra che abbiamo già imparato a conoscere in occasione della ricostruzione del ponte di Genova. Dobbiamo pe ...