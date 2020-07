A Catanzaro il 13 agosto terza edizione di ‘Artisti in corsia’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) REGGIO CALABRIA – “Siamo arrivati alla terza edizione di Artisti in corsia, manifestazione che nasce con l’intento di fare salire sul palcoscenico pazienti ma anche il personale medico, infermieristico. Com’e’ nostra abitudine, la manifestazione prevede l’intervento di alcuni testimonial, quest’anno avremo, ci auguriamo in presenza o eventualmente in video conferenza, Roby Facchinetti e altri personaggi dello spettacolo come Federico Tocci e tanti altri. Inoltre si esibira’ la fanfara dei Carabinieri”. Cosi’ alla Dire il presidente dell’associazione Acsa&Ste onlus Giuseppe Raiola che organizzera’ l’evento il 13 agosto al Parco archeologico Scolacium a Roccelletta di Borgia (Catanzaro). Leggi su dire

Armonie d'Arte Festival diventa anche "nuove rotte mediterranee". Presentata la XX edizione - VIDEO

Riparte Armonie d’Arte Festival, la rassegna diretta da Chiara Giordano che, nel rispetto delle misure anti-covid, anche quest’anno garantirà al suo pubblico un ricco cartellone che dal 18 al 28 agost ...

Catanzaro. Sindaco Abramo riapertura mercato rionale Santa Maria

CATANZARO 22 LUG - A partire da martedì 4 agosto riaprirà anche il mercato rionale di Santa Maria. Lo ha disposto il sindaco Sergio Abramo con apposita ordinanza. Il settore attività economiche, congi ...

