A Castellina bambini ' In viaggio con Ulisse' al Museo Archeologico

Castellina in Chianti (Siena), 22 luglio 2020 - Sono aperte fino a venerdì 24 luglio le iscrizioni per il campo estivo “In viaggio con Ulisse” in programma al Museo Archeologico del Chianti Senese di ...I campi estivi nella struttura museale di Castellina in Chianti torneranno da lunedì 31 ... arte e archeologia con la fantasia e la creatività dei bambini partecipanti. Per informazioni e iscrizioni, ...