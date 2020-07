A Beautiful Mind: Recensione, Trama, Cast (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nel 2001 è uscito nei Cinema il film A Beautiful Mind, diretto dal Regista Ron Howard. Il film ha ottenuto 8 candidature e vinto 4 Premi Oscar, 6 candidature e vinto 4 Golden Globes, 3 candidature e vinto un premio ai SAG Awards, 4 candidature e vinto un premio ai AFI Awards. Al Box Office Usa A Beautiful Mind ha incassato 171 milioni di dollari. Leggi anche: 8 dettagli del Gladiatore che non hai mai notato A Beautiful Mind: Film Russell Crowe si conferma grande attore in un film tutto giocato sui dettagli e sulla descrizione di una psicologia complessa. Ora è di nuovo in corsa con A Beautiful Mind, il film che lo vede di nuovo sugli schermi nei panni del matematico John ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

smilypapiking : RT @Fabrizio_Elia: Secondo queste beautiful mind ottenebrate sarebbe dovuto morire il Carabiniere che Giuliani stava per colpire con una bo… - Brightsttars_ : 7. A beautiful mind (O Una mente brillante) - Fabrizio_Elia : Secondo queste beautiful mind ottenebrate sarebbe dovuto morire il Carabiniere che Giuliani stava per colpire con u… - DSolberg : @BreakenridgeYEG *A Beautiful Mind *Apollo 13 *DaVinci Code - sigma_tao : la divina comemdia insegna film Beautiful Mind colonna sonora italiana irene grandi UNA NOTA IL LA un tempo mi dis… -