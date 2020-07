A 89 anni s'infila nel letto della badante e tenta di violentarla. Arrestato a Fermo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si è infilato nel letto della badante nel cuore della notte e ha tentato di violentarla. L’uomo, 89 anni, vedovo, dovrà rispondere di tentata violenza. Il fatto è raccontato da Il Messaggero.La donna lavorava a tempo pieno nella sua abitazione, compreso il pernottamento. A quanto risulta in base al racconto reso dalla donna ai carabinieri, però, la situazione è improvvisamente degenerata quando il vecchietto ha manifestato in modo molto esplicito le sue intenzioni verso la signora. Alcune notti fa, invece, l’anziano è passato alle azioni. Si è spogliato e si è infilato sotto le lenzuola, cercando di avere un rapporto sessuale con lei.La signora, di 40 ... Leggi su huffingtonpost

