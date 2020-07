613 mila posti di lavoro spariti, altri 300 mila a rischio: l’autunno giallorosso sarà caldissimo (Di mercoledì 22 luglio 2020) La bellezza di 144 tavoli di crisi aperti al ministero dello Sviluppo Economico guidato da Stefano Patuanelli. Dei quali nessuno, a oggi, è stato ancora chiuso. Con 300 mila posti di lavoro in ballo e tante situazioni di tensione pronte nuovamente a esplodere, dall’Ilva di Taranto ad Alitalia passando per Whirpool e Acciaierie di Terni. Fronti caldissimi che, al momento, il governo si limita a non affrontare, rinviando a data da destinarsi il momento del confronto. Nel frattempo, Conte cerca di anestetizzare i focolai con il prolungamento di due meccanismi: il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione. Lo stop ai licenziamenti per motivi economici dovrebbe scadere il prossimo 17 agosto ma c’è la tentazione, crescente, di rinviarlo addirittura al 1 gennaio 2021. Tenendo alzato, di ... Leggi su ilparagone

613 mila Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : 613 mila