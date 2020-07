300 Milioni in più per Riapertura Della Scuola, Vacca (M5S) Esulta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gianluca Vacca, capogruppo in commissione Cultura alla Camera del Movimento 5 Stelle, commenta l’ulteriore investimento di 300 Milioni per la Riapertura Della Scuola. “Grazie alla ministra Azzolina e all’impegno Della viceministra Laura Castelli, con lo scostamento di bilancio il governo mette a disposizione 300 Milioni in più rispetto a quanto già annunciato per la ripartenza delle lezioni a settembre”. Queste le parole di Vacca in merito alla Riapertura Della Scuola. “Siamo così a 1,3 miliardi nello scostamento di bilancio e in tutto 2,9 miliardi messi a disposizione per il ritorno in classe con l’avvio del nuovo anno scolastico, per ... Leggi su youreduaction

matteosalvinimi : Mentre un milione di ragazzi rischiano di stare fuori dalle classi e mancano 85.000 insegnanti, la geniale Azzolina… - DaniloToninelli : Priorità alla scuola. Grazie a @AzzolinaLucia e @LaCastelliM5s in arrivo altri 300 milioni per gli istituti scolast… - fattoquotidiano : “Gli istituti aiuteranno le famiglie”. Banchi high tech? “Investimenti”. E ci sono altri 300 milioni [L'intervista… - SonkyK : RT @DaniloToninelli: Priorità alla scuola. Grazie a @AzzolinaLucia e @LaCastelliM5s in arrivo altri 300 milioni per gli istituti scolastici… - CommentoRimosso : RT @AzzolinaLucia: La mia intervista al Fatto Quotidiano dove, tra le altre cose, parlo degli ulteriori 300 milioni di euro che il governo… -