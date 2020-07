​Italiani fra gli ultimi in Ue per livello di istruzione (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - Gli italiani sono fra gli ultimi in Europa per livello di istruzione. Lo rivela l'Istat nel report sui livelli di istruzione e ritorni occupazionali per l'anno 2019. La quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso di almeno un titolo di studio secondario superiore, viene sottolineato, è il principale indicatore del livello di istruzione di un Paese. E il diploma è considerato il livello di formazione indispensabile per partecipare con potenziale di crescita individuale al mercato del lavoro. In Italia, nel 2019, tale quota è pari a 62,2% (+0,5 punti rispetto al 2018), un valore decisamente inferiore a quello medio europeo (78,7% nell'Ue28) e a quello di alcuni tra i più grandi paesi dell'Unione: 86,6% in Germania, 80,4% in ... Leggi su agi

