Zingaretti toglie le mascherine dalle mani dell' assessore D' Amato

mascherine obbligatorie anche all'aperto a Roma? Per il momento no. Nicola Zingaretti smentisce l'assessore D'Amato e prende tempo sul provvedimento pensato per limitare assembramenti nella movida nottura e non solo. "Stiamo monitorando con attenzione la situazione e ringrazio tutto il personale sanitario impegnato nel controllo del territorio. Per ora non procederemo con una ordinanza su obbligo mascherina, ma riprenderemo una forte campagna di informazione per invitare tutti alla responsabilità e a rispettare le regole. Faccio un appello ai sindaci a emettere, lì dove necessario, ordinanze per limitare ed evitare assembramenti. La nuova campagna invita tutti a non diventare complici del Covid 19. Eccola. Chiedo a tutti: massima diffusione!" scrive su Facebook il Presidente della Regione

