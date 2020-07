Zidane Juventus, Perez gela i bianconeri: nuovo ruolo per il francese (Di martedì 21 luglio 2020) Zidane Juventus – Il Real Madrid ha intenzione di blindare il tecnico francese. Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo tramite “Chiringuito TV”, il nuovo progetto è quello di fargli ricoprire un incarico dirigenziale simile a quello di Ferguson quando allenava lo United. Florentino Perez vorrebbe Zidane come allenatore-manager e ripartire proprio dalla vittoria di questa Liga. Un progetto ambizioso soprattutto in chiave mercato dove, l’ex trequartista, avrebbe una posizione chiave. Juventus: Zidane vicino al nuovo incarico La proposta del presidente spagnolo inguaia i piani della squadra di Andrea Agnelli che, in caso di addio di Maurizio Sarri, aveva pensato proprio ad un ritorno di ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Zidane Juventus Calciomercato Juventus, Zidane alla Ferguson | La strada è tracciata CalcioMercato.it Juve, Napoli e Dea: orecchie alla Champions

Il 7 agosto il ritorno degli ottavi per bianconeri e azzurri, l’Atalanta è già a Lisbona dove ai quarti affronterà il Psg di Neymar Tra poco tornerà la musichetta, notissima agli appassionati di calci ...

Calciomercato Juventus, sostituto Sarri | ‘Bomba’ dalla Spagna!

Sarri è vicinissimo alla conquista dell'ennesimo Scudetto in casa Juventus. Può partire anche con un successo: ecco il possibile sostituto! Ancora pochissimi punti, poi ...

