Zapata, l’Atalanta rifiuta 50 milioni: per cederlo si parte dai 60 (Di martedì 21 luglio 2020) Duvan Zapata è finito nel mirino di vari club europei, tra cui la Juve. Per il centravanti dell’Atalanta servono però 60 milioni Tutti pazzi per Duvan Zapata. La strabiliante stagione del centravanti colombiano, autore di prestazioni e gol da capogiro, ha fatto innamorare vari club europei, tra cui la Juve. Per trattare con l’Atalanta, però, servirà partire da una base di 60 milioni. Come spiega infatti Sky Sport, la Dea ha rifiutato un’offerta da un club estero di 50 milioni. Al di sotto dei 60, dunque, non c’è margine di trattativa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tuttosport : #Zapata, l'#Atalanta stoppa la #Juve: vale 80 milioni - Sport_Mediaset : La #Juve ha deciso: fuori #Higuain , dentro #Zapata ?? Tutti i dettagli sulla trattativa con l'#Atalanta qui: ??… - Sport_Mediaset : #Juve, assalto a #DuvanZapata: perfetto con #CR7 e #Dybala. I bianconeri vogliono l'attaccante dell'#Atalanta.… - PetrarcaNicola : @TUTTOJUVE_COM Grande rispetto per l'Atalanta, ma la smetta di chiedere sempre la luna quando vende. Zapata è forte… - TUTTOJUVE_COM : Sky - Juve-Zapata, l'Atalanta ha rifiutato 50 milioni da una squadra estera: ne vuole almeno 60 per trattare -

Ultime Notizie dalla rete : Zapata l’Atalanta Verona-Atalanta: la Dea non vuole smettere di crederci BetStars News – Italia