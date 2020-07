Zaniolo, futuro in bilico? Incontro tra l’agente e la dirigenza della Roma (Di martedì 21 luglio 2020) Si terrà presto un Incontro tra l’agente di Zaniolo e la dirigenza della Roma. Si discuterà del futuro dl giallorosso Non è un momento semplice per Nicolò Zaniolo, che dopo essere rientrato dall’infortunio è stato messo fuori da Fonseca per la sfida contro la Lazio. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana si terrà un Incontro tra l’agente del giocatore, Claudio Vigorelli, e la dirigenza della Roma. Il procuratore vuole capire quale sarà il ruolo del suo assistito e quanto sia al centro del progetto, oltre che chiarire le dichiarazioni di Fonseca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

