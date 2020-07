Zanardi trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) SIENA (ITALPRESS) – Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. Lo comunica in una nota la direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese. Ricoverato dallo scorso 19 giugno nella UOC Anestesia e Rianimazione DEA e dei Trapianti dall'ospedale “Le Scotte” di Siena, dopo quel terribile incidente in handbike, mentre stava prendendo parte a una delle tappe della staffetta di “Obiettivo tricolore”, il campione paralimpico ha ultimato in questi giorni il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto. “Dopo la sospensione della sedazione – recita il bollettino – la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni ... Leggi su iltempo

